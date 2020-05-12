Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Фото: tass.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом, сообщает Tass.ru
"Да, я заболел, - сказал он в ответ на вопрос, действительно ли у него выявлен коронавирус. - Лечусь".
Ранее коронавирус был выявлен у премьер-министра РФ Михаила Мишустина
, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой.
Мишустин с 30 апреля находится под наблюдением врачей в одном из медучреждений, врачи отмечают положительную динамику его состояния, добавили в агентстве.