Происшествия , Общество
Пресс-секретарь полиции Шымкента пыталась совершить суицид

Досудебное расследование начато по факту попытки суицида (доведение до самоубийства) пресс-секретаря Департамента полиции города Шымкента Молдир Бекеевой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Начальник управления внутренних и внешних коммуникаций Департамента полиции города Молдир Бекеева обратилась с заявлением об уходе с должности, также попыталась совершить суицид.

На своей странице в Facebook она написала о том, что на такой шаг ее подтолкнуло давление со стороны руководства Департамента полиции.

Ситуацию прокомментировали в управлении собственной безопасности ДП Шымкента.

«В конце марта на YouTube-канале появилась запись, где якобы руководитель пресс-службы ДП выражается нецензурной бранью в адрес сотрудника полиции. В связи с этим начальник ДП Шымкента назначил служебную проверку», – говорится в сообщении.

В результате, сотрудники управления собственной безопасности установили полицейского, записавшего свой разговор с руководителем пресс-службы. Мужчина пояснил, что запись сделал в декабре прошлого года, чтобы сохранить работу, так как является единственным кормильцем престарелых родителей.

«Будучи офицером и специалистом Центра оперативного управления штаба, его по команде бывшего начальника ДП отправили в подчинение пресс-секретаря. Последняя в свою очередь ежедневно устраивала ему скандалы, выражалась ненормативными словами, унижала его честь и достоинство. При этом Бекеева угрожала увольнением. Впоследствии он этой записью поделился с друзьями в WhatsApp, а сам, не выдержав морального и психологического давления, попал в больницу», – отметили в УСБ ДП.

В сообщении говорится, что слова этого полицейского поддержали и подтвердили сотрудники пресс-службы и кадрового отдела, а также пять водителей. Все они работали с Бекеевой в течение 10 месяцев ее пребывания в должности руководителя пресс-службы департамента, сообщили в ведомстве.

Уточняется, что сотрудник ЦОУ обратился с рапортом о возбуждении уголовного дела, который зарегистрировали по статье 378 УК «Оскорбление представителя власти». Досудебное расследование по заявлению проводит управление дознания.

А по факту попытки суицида Бекеевой в Каратауском РУП начато досудебное расследование по статье 105 УК (доведение до самоубийства).

Молдир Бекеева, пытавшаяся совершить самоубийство прошлой ночью, находится в реанимации.

По информации пресс-секретаря городского управления здравоохранения Лауры Накипкызы, состояние пациентки оценивается как стабильно тяжелое.

«Пациентку срочно обследовали врачи и госпитализировали в реанимационное отделение. Состояние при поступлении тяжелое, кома I степени. На данный момент пациент находится на лечении в реанимации. Состояние – стабильно тяжелое. По предварительной версии, пациент, возможно, выпила большое количество лекарственных препаратов с целью совершения суицида», – сообщила пресс-секретарь управления Лаура Накипкызы.

 

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