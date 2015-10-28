Пресс-секретарь Путина признался в любви к Горному Алтаю
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков признался, что влюбился в горы после посещения Республики Алтай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Сибинфо".
Как передает РИА "Новости", об этом Песков заявил накануне в рамках пресс-конференции Русского географического общества в преддверии Всероссийского географического диктанта.
"Наверное, за последние несколько лет мне год назад довелось быть в командировке на Алтае. Вот Алтай, вот эти горы – они на меня произвели впечатление. Это абсолютно красивейшее место. Я вообще очень море люблю, я никогда не думал, что смогу влюбиться в горы. И вот в эту тайгу там. Но место действительно волшебное", – сказал пресс-секретарь главы российского государства.
Отметим, что за последние два года и сам президент Владимир Путин уже неоднократно посещал Горный Алтай. В том числе в этом году он побывал в регионе вместе с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони в рамках неофициального визита.