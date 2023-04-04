Пресс-служба в цифровую эпоху

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Лилия Сыздыкова

Книга медиаэксперта Маргерит Хокси Салливан «Пресс-служба в цифровую эпоху» переведена на казахский язык.

фото с сайта МИОР РК

Презентация книги, переведенной на казахский язык по инициа­тиве Казахстанского института общественного развития МИОР РК, состоялась в Астане в стенах Narikbayev University с участием самой Маргерит Хокси Салливан.

Участие в мероприятии также приняли председатель Комитета информации МИОР РК Елдос Наширали, председатель правления КИОР Нурбек Матжани, председатель правления М. Narikbayev University Талгат Нарикбаев, советник посольства США в Казахстане Дебра Ло, представители научного сообщества, пресс-сек­ретари госорганов.

Приветствие участникам презентации направил и. о. министра информации и общественного развития Дархан Кыдырали. Он отметил большую практичес­кую важность и актуальность книги, поблагодарил ее автора Маргерит Хокси Салливан и посольство США в Казахстане, а также выразил надежду, что подобные совместные проекты, способствующие укреплению сотрудничества между двумя странами, будут реализовываться и в дальнейшем.

В книге A responsible press office in the digital age («Цифрлық дәуірдегі баспасөз қызметі» – «Пресс-служба в цифровую эпоху») журналист, специалист по связям с общественностью и коммуникациям Маргерит Хокси Салливан обобщила и структурировала весь свой богатейший опыт работы в медиасфере таким образом, чтобы он был полезен сотрудникам пресс-служб, официальным представителям госструктур (и не только) именно в практической работе.

Первое издание книги увидело свет около 20 лет назад. Однако, учитывая произошедшие в XXI веке колоссальные изменения в медиасфере, в первую очередь в связи со взрывным развитием Интернета и социальных сетей, автор актуализировала и дополнила свой труд. Именно это второе издание и переведено на казахский язык.

Презентуя книгу, Маргерит Хокси Салливан выразила благодарность за внимание к ее труду и реализацию перевода. Она подчеркнула, что тема книги особенно актуальна сегодня, когда медиасфера претерпела и продолжает претерпевать большие изменения, и пресс-службам нужно учиться работать в новых условиях.

– В некоторых странах бывают случаи, когда пресс-секретарям не дают возможности говорить от имени организации, в которой они работают. Иногда они не имеют прямых отношений с начальством и никто не спрашивает их мнения при принятии решений. Но я считаю очень важным, чтобы за столом принятия решений сидел пресс-секретарь или официальный представитель. Весь свой опыт и наблюдения я собрала в книге. Она будет полезна не только пресс-секретарям, но и журналистам, – отметила автор.

Председатель правления КИОР Нурбек Матжани рассказал, что идея перевести книгу на казахский язык органично возникла из потребности, которую испытывают в такого рода информации сотрудники пресс-служб, официальные представители госорганов. Практические знания, стандарты и правила, кейсы, изложенные автором, универсальны и будут полезны для тех, кто работает в этой сфере в Казахстане.

Книга как на казахском, так и на других языках доступна в цифровом виде бесплатно.

Как эксперт в области коммуникаций и связей с обществен­ностью Маргерит Хокси Салливан проводит тренинги для пресс-сек­ретарей в других странах мира. Во время пребывания в Астане она проведет двухдневный воркшоп для пресс-секретарей государственных органов (центральных и местных), квазигосударственного сектора.

Мастер-класс охватит такие направления, как взаимодействие пресс-секретарей с общественностью, организация стратегии коммуникационной деятельности государственных учреждений, ознакомление с алгоритмами информатизации в кризисных ситуациях, а также освоение современных методов формирования имиджа госорганов в социальных сетях.

– Месяц назад мы уже организовывали тренинг для пресс-секретарей и просили от них обратную связь. Фидбэк оказался таким: нужно больше практических кейсов при обучении. Маргерит Хокси Салливан как раз имеет огромный опыт, она проводила тренинги более чем в 50 странах и очень хорошо знает и понимает практическую сторону работы пресс-служб. Интерес к мероприятиям очень большой. Мы ограничили число участников до 50 человек, но воркшоп настолько востребован, что у нас сформировался лист ожидания из тех, кто хочет попасть на него, – отметил Нурбек Матжани.

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