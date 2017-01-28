Пресс-центры Универсиады-2017 готовы встретить журналистов

Спорт
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Накануне старта Универсиады представителям СМИ продемонстрировали главный пресс-центр, расположенный в международном комплексе лыжных трамплинов "Сункар", передает Kazpravda.kz.

Пресс-центр начал работу 25 января и в период соревнований будет функционировать круглосуточно. К услугам представителей СМИ – 50 рабочих мест в главном пресс-центре, доступ к Интернету, показы соревнований со всех спортивных объектов в соответствии с расписанием международной трансляции, а также зал для пресс–конференций, которые будут сопровождаться синхронным переводом.

Пресс-центры также будут функционировать и на всех остальных спортивных объектах Универсиады-2017. Суб-пресс-центры оснащены рабочими местами, необходимой оргтехникой, доступом в Интернет и пресс-залами. На спортивных объектах будут также функционировать микс-зоны, где представители СМИ смогут пообщаться с участниками соревнований в формате экспресс-интервью.

В дни соревнований для удобства представителей СМИ между главным и суб-пресс-центрами будут курсировать рейсовые автобусы. Всего будет запущено 4 маршрута от главного пресс-центра: до Медеу и Шымбулака, до Дворца спорта и культуры им. Балуана Шолака и Алматы Арены, до Халык Арены и Табагана, а также отдельный маршрут до лыжно-биатлонного комплекса "Алатау".

"Уверена, что наша совместная работа позволит обеспечить достойное и всестороннее информационное освещение Универсиады в Алматы, как для наших соотечественников, так и для международного сообщества. Мы приложим все усилия, чтобы предоставить представителям СМИ все необходимые для этого условия и достаточный объем информации", – подчеркнула пресс-секретарь дирекции по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017 в Алматы Гулшат Суйндык.

Напомним, международные зимние студенческие игры в Алматы пройдут с 29 января по 8 февраля по 12 видам спорта на 8 спортивных объектах. Так, в "Алматы Арена" пройдут церемонии открытия и закрытия Универсиады, а также соревнования по фигурному катанию и керлингу, в "Халык Арена" – соревнования по хоккею с шайбой среди мужчин, на ВСК "Медеу" – соревнования по конькобежному спорту, на ГЛК "Шымбулак" – соревнования по горным лыжам, сноуборду и фристайлу, на МКЛТ "Сункар" – прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака на основной арене – хоккей с шайбой (женщины), на малой арене – шорт-трек, на лыжно-биатлонном комплексе "Алатау" – биатлон, лыжные гонки, лыжное двоеборье, на спортивно-развлекательном комплексе "Табаган" – Биг Эйр и соревнования по лыжной акробатике.

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