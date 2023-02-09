Престижные мотогонки Мoto GP хотят провести в Казахстане

Мото GP - это самая популярная из трех категорий мотогонок, имеющая 70-летную мировую историю. Его смотрят более 250 тысяч зрителей по всему миру, а посещают порядка 40 тысяч туристов.

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Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов обсудил с послом Испании в Казахстане Хорхе Урбиолой Лопес де Монтенегро возможность проведения в Алматы этапа Moto GP - чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Асхат Оралов отметил, что спортивная дипломатия укрепляет сотрудничество между странами и привлекает туристов.

«Такого рода программы должны быть частью привлечения туристов и мостом в дружеских отношениях между странами. Причем, без какой-либо нагрузки на государственный бюджет. Мы активно взаимодействуем с посольством Испании», – отметил министр.

Посол Испании подчеркнул, что Moto GP - самое главное и престижное соревнование по шоссейно-кольцевым мотогонкам. В турнире участвуют сильнейшие гонщики мира, а также передовые производители мотоциклетной техники: Aprilia, Ducati, Honda, Suzuki, KTM и Yamaha.

Представитель алматинского автодрома Sokol Race Track Владислав Степнов заявил, что площадка способна принять большое количество гостей.

«Автодром Sokol Race Track способен с комфортом разместить порядка 105 тысяч человек. Для нас будет честью предоставить трассу для такого масштабного мероприятия как Мoto GP. В данный момент обе стороны - мы и наши испанские партнеры - готовы к проведению такого масштабного мероприятия», - сказал Степнов.

Сообщается, что Мото GP - это самая популярная из трех категорий мотогонок, имеющая 70-летную мировую историю. Его смотрят более 250 тысяч зрителей по всему миру, а посещают порядка 40 тысяч туристов.