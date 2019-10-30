Преступление совершил он, а полиция придет к вам – эксперт об использовании чужих сим-карт

Айдана Демесинова
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Полицейские могут заподозрить владельца сим-карты, зарегистрированной на другого человека, в противоправных действиях, совершенных настоящим владельцем сим-карты. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Виталий Ярошенко, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Виталий Ярошенко напомнил, что ведомство запустило сервис, который позволяет провести три проверки: зарегистрирован или не зарегистрирован номер, есть ли связка между ИИН и телефоном. Кроме того, можно узнать, какое количество номеров зарегистрировано в разрезе компании на конкретный ИИН казахстанца.

"Мы посмотрели статистику базы данных абонентов Казахстана. В стране на данный момент у нас продано и действует 42 миллиона сим-карт. В Казахстане 18 миллионов жителей, соответственно на каждого казахстанца приходится по 2-3 сим-карты. На самом деле, если воспользоваться этим сервисом, выясняется, что у кого-то по 2 номера, а у кого-то по 30-40 тысяч номеров. Если вы пользуетесь чужой сим-картой, то фактически совершаете действия от лица другого человека. Владелец в любой момент может прийти в офис регистратора и заблокировать сим-карту, а также запросить детализацию звонков, смс-сообщений и интернет-трафика", – заявил Ярошенко.

По его словам, настоящий владелец сим-карты может попросить вывести денежные средства со счета, обналичить их, либо перевести на другой номер.

"Если кто-то пользуется сим-картой, зарегистрированной нас вас, и совершает какие-то противоправные действия, то правоохранительные органы сделают запрос и придут к вам. Бывают случаи, когда люди берут кредит, используя чужие сим-карты. Потом коллектор звонит владельцу. Это тоже доставит вам неудобства. Казахстанцы, узнавшие о наличии неизвестных номеров, зарегистрированных на их ИИН, могут смело обращаться к операторам связи", – добавил он.

Ранее эксперты уже рассказывали о том, чем рискуют казахстанцы, которые пользуются номерами, оформленными на имя чужого человека.

