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Преступная алчность
Галина Вологодская

Криминальные сводки говорят сами за себя. На днях в Риддере сотрудники природоохранной полиции задержали четверых мужчин, выкопавших в окрестностях 34 елочки. Все оказались жителями столицы, решившими подзаработать на продаже хвойных деревьев. Разрешительных документов у них не было.

Как пояснили в областном департаменте полиции, по данному факту начато досудебное расследование по ст. 188 УК РК (кража). Охотникам за елочками грозит штраф в 3 тыс. месячных расчетных показателей, или 8 млн 751 тыс. тенге – по 257 тыс. тенге за каждое деревце. Если бы жители Нур-Султана вырастили их у себя в питомнике или на дачном участке, зеленые красавицы обош­лись бы им намного дешевле.

По-прежнему немало желающих незаконно попользоваться озерными богатствами области. На Зайсане, на участке запретной зоны, сотрудники задержали одного за другим двух жителей Кокпектинского района, а также жителя Алтая. У них изъяли поч­ти 400 кг рыбы, лодки, лодочные моторы, синтетические сети. Только улов из 91 кг щуки, добытый 49-летним браконьером из села Ушкомей, причинил ущерб на сумму свыше 345 тыс. тенге.

– По всем фактам в отношении задержанных проводится досудебное расследование по статье 335 Уголовного кодекса Республики Казахстан, – сообщили в департаменте. – Браконье­рам грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

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