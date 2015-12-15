Преступная семейка

67-летняя жительница одного из сел Сандыктауского района вовлекла в криминальную деятельность всех членов своей семьи – двух дочерей и сожителя одной из них. В преступной группе обязанности распределялись следующим образом: родительница расфасовывала героин по разовым дозам, младшая дочь с гражданским мужем занималась розничным сбытом, а старшая периодически приезжала за «товаром» из Кокшетау. В прошлом все члены этой семьи уже имели судимость за сбыт наркотиков.

Операция по изобличению наркодельцов длилась почти два месяца, оперативникам удалось задокументировать неоднократные факты сбыта героина всеми членами преступной группы. Старшую дочь оперативники задержали на рабочем месте, при обыске у нее изъята разовая доза героина – 0,72 г. В ходе санкционированного обыска квартиры с помощью служебно-розыскной собаки Дильма были обнаружены еще 125,31 г белого порошка. Основной же запас героина, как выяснилось, хранился в доме матери.

Подозреваемые задержаны, ведется следствие. В соответствии с действующим законодательством злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.