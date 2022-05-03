Преступник сбежал из колонии в Актобе

В Актобе преступник сбежал из колонии к больной матери. Нашли его в посёлке. Суд добавил ему срок и отправил в колонию с более строгим режимом содержания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональную газету "Диапазон".

36-летнего актюбинца осудили за тяжкое преступление на 8 лет, остаток срока он отбывал в колонии-поселении. Там он передвигался без конвоя, ходил на работу, а вечером возвращался. Но в один из дней он просто сбежал из колонии.

Задержали его в поселке у сестры. За побег возбудили уголовное дело.

В суде мужчина рассказал, что узнал о том, что мать тяжело заболела. Живет она в поселке Шубаркудук, он просил руководство колонии дать ему возможность навестить ее, но ему отказали. В итоге решился на побег. В Актобе снял на сутки квартиру, после добрался в поселок к матери, потом поехал к сестре, где его и задержали.

За предыдущее преступление ему оставалось отбыть наказание всего 4 месяца, но за побег суд приговорил его к 1 году лишения свободы.

Из колонии-поселения его переведут в учреждение ДУИС максимальной безопасности.