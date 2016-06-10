​Преступники нейтрализованы

Как указывается в сообщении пресс-службы КНБ РК, размещенном на официальном сайте ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение террористов в жилом доме по улице Некрасова. Подразделениями специального назначения КНБ и МВД произведено его оцепление и блокирование квартиры с террористами. С соблюдением мер безопасности обеспечена эвакуация жителей.

В ходе переговоров террористы отказались добровольно сдаться и открыли огонь. Последующие попытки склонить их к сдаче оружия результатов не дали. При штурме силами спецназа 4 террориста, находившихся в квартире, уничтожены. Жертв и пострадавших среди мирного населения и сотрудников силовых структур не имеется.

Одновременно на перекрестке улиц Мясоедова и Арынова сообщник террористов обстрелял из гладкоствольного оружия патрульный экипаж полиции и был ликвидирован ответным огнем. Легкие ранения получили двое сотрудников.

Актюбинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом продолжает мероприятия по стабилизации обстановки, розыску оставшихся преступников, установлению их связей и возможных сообщников. О завершении антитеррористической операции в КНБ обещают сообщить дополнительно.