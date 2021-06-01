Преступное молчание

В ЗКО осудили директора школы, которая не сообщила в полицию об известных ей фактах насилия над ученицей.

Суд признал вину директора районной школы-гимназии в недонесении о совершенном преступлении.

Ученицу этой школы на протяжении 3 лет развращал отчим. В прошлом году специализированным межрайонным судом по уголовным делам ЗКО он был признан виновным по статье 121 УК РК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего неоднократно). Насильник приговорен к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Тогда суд также вынес частное постановление в адрес прокуратуры ЗКО для установления ответственности сотрудников учреждения образования.

В апреле текущего года в суд поступило дело в отношении директора школы-гимназии Жангалинского района. Как установило следствие, в марте 2019 года руководитель узнала от психологов учебного заведения и от ученицы о сексуальных домогательствах со стороны отчима, после чего собрала в своем кабинете сотрудников и запретила им сообщать об инциденте в правоохранительные органы, а также потребовала от матери девочки перевести дочь в другую школу.

В результате преступного бездействия сексуальные домогательства отчимом в отношении падчерицы совершались еще 2 раза.

– Вина подсудимой доказана показаниями свидетелей, протоколами очных ставок, – отметили в пресс-службе Жангалинского районного суда. – Судом ей назначено 3 года ограничения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу. Подсудимая вину не признала.