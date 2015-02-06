Преступность идет на убыль Свежий выпуск 632 Рэм МИХАЙЛОВ, Атырауская область

Защита экономических интересов государства – приоритетное направление деятельности надзорных органов. Об этом заявил прокурор Атырауской области Галымжан Тогизбаев на ведомственной коллегии, посвященной итогам работы в 2014 году. В ходе мероприятия с учетом поручений Главы государства и Генерального прокурора были определены также основные задачи на предстоящий период.

– В результате планомерных мер мы добились пополнения казны на сумму более 7,5 миллиарда тенге, что составляет 3,9% от годового бюджета области (194 миллиарда на 2014 год), – привел данные Г. Тогизбаев, добавив, что ведется целенаправленная работа в сфере государственных закупок. В частности, благодаря мониторингу отменен незаконный конкурс по озеленению Атырау на сумму 2,2 млрд. тенге. По представлению прокуратуры области члены конкурсной комиссии привлечены к ответственности.

В рамках борьбы с коррупцией привлечены к дисциплинарной ответственности 29 лиц, в том числе 12 руководителей различных уровней, к административной – 2, возбуждено 9 уголовных дел.

Прокуратура совместно с местными исполнительными, правоохранительными и специальными органами продолжает активную профилактическую работу по противодействию религиозному экстремизму и терроризму. На особом контроле находится ситуация в сфере борьбы с браконьерством. Правоохранительными и уполномоченными органами из незаконного оборота изъято свыше 64 тонн рыбы, из которых около 3 тонн – рыба осетровых пород и 35 кг икры, конфисковано 2 754 орудия лова и 304 плавсредства.

В социально-экономической сфере прокурорами выявлены и приняты меры к устранению 17 тыс. нарушений законности. Отменено более 900 незаконных правовых актов. Восстановлены и защищены права свыше 62 тыс. граждан. К различным видам ответственности привлечено около 2,5 тыс. граждан.

В прошлом году в пользу свыше 3 тыс. работников взыскано более 94 млн. тенге задолженности по зарплате. В целом криминогенная ситуация в регионе характеризуется снижением преступности на 2,2%.

– Главные задачи для нас – защита конституционных прав и свобод граждан, в том числе несовершеннолетних, обеспечение надзора за соответствием правовых актов государственных органов Конституции, законам и указам Президента страны. А также надзор за применением законодательства об охране окружающей среды, защита экономических интересов государства, поддержка предпринимательства, – подчеркнул прокурор области.



