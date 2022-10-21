Преступную группу "Бейнеуские" задержал КНБ

Комитет национальной безопасности РК сообщил о проведенной спецоперации, передает Kazpravda.kz.

"В результате многоэтапной оперативной разработки в городах Алматы, Актау, поселках Бейнеу и Акжигит Мангистауской области с привлечением Службы специального назначения "А" КНБ реализована единовременная спецоперация по пресечению противоправных действий общественно-опасной преступной группы "Бейнеуские", - проинформировали в комитете.

Участники группировки подозреваются в систематических вымогательствах денег с иностранных граждан и частных перевозчиков на КПП "Тажен" (государственная граница между Казахстаном и Узбекистаном), а также других тяжких преступлениях.

В ходе спецоперации задержаны и арестованы лидер и 5 активных участников ОПГ.

Мероприятия по нейтрализации угроз со стороны организованной преступности продолжаются, добавили в КНБ.