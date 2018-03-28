Общество
Преступную группу, совершавшую разбойные нападения, задержали в ЮКО
Полицейские ЮКО задержали преступную группу, совершившую разбойные нападения в Сарыагашском и Мактааральском районах, передает Kazpravda.kz.   

Как сообщает пресс-служба ДВД ЮКО, в дежурную часть ОП Сарыагашского РУВД с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестные лица совершили разбойное нападение на дом соседей. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что неизвестные лица в масках ворвались в дом, избили и связали хозяина, его жену и детей. Затем они похитили деньги и золотые украшения и скрылись с места преступления. Потерпевшего, хозяина дома, с телесными повреждениями доставили в больницу.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали преступную группу. Ими оказались жители Шымкента 1982, 1986, 1989, 1990 годов рождения. Трое из членов преступной группы взяты под стражу. Остальные двое находятся в розыске. Подозреваемые ранее судимые", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в ходе расследования следователи ОП Сарыагашского РУВД установили причастность задержанных к разбойному нападению, совершенному ими в Мактааральском районе в конце прошлого года. Полицейские не исключают причастность преступной группы к совершению других аналогичных преступлений.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье "Разбой".

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