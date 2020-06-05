Преступную группу вымогателей и "выбивателей" долгов ликвидировали в Атырауской области

Фото пресс-службы КНБ РК
Преступную группу, занимавшуюся вымогательствами и выбиванием долгов ликвидировали в Атырауской области, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности.
"Департаментом Комитета национальной безопасности по Атырауской области в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность группы лиц, состоящей из представителей спортивной среды и предположительно деструктивных религиозных течений. Участники преступной группы причастны к вымогательству денег с предпринимателей региона, "выбиванию" долгов и причинению телесных повреждений", – говорится в сообщении.
В результате задержано 5 активных участников группировки, отдельные из которых придерживаются так называемой "воровской" идеологии и поддерживают контакты с пособниками транснациональных преступных сообществ.
"В ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты три единицы различных видов оружия и боеприпасы к ним. Трое задержанных лиц водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения. Двое допрошены в качестве свидетелей, имеющих право на защиту. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются", – добавили в пресс-службе.