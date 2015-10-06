Претендент на пост главы ФИФА отстранен от футбола на 15 лет
Ерзат Сергазин
Комитет ФИФА по этике отстранил Чхон Мон Джуна от футбольной деятельности на 15 лет за попытку дать взятку перед выборами страны – хозяйки ЧМ-2022, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что Чхон Мон Джун, миллиардер и владелец Hyundai, пообещал вложить 777 миллионов долларов в развитие футбола в случае, если Южная Корея получит право провести чемпионат мира. При этом он свою вину категорически отрицает. Таким образом, миллиардер не сможет принять участие в выборах президента организации.
Чхон Мон Джун – известный южнокорейский бизнесмен, политик и футбольный функционер. 63-летний экс-глава Корейской футбольной ассоциации также был вице-президентом ФИФА, он является одним из потомков основателя Hyundai и главным акционером концерна. Именно благодаря его содействию право проведения ЧМ-2002 было отдано Южной Корее и Японии.
Напомним, конгресс, на котором состоятся выборы нового главы ФИФА, пройдет 26 февраля 2016 года в Цюрихе.