Оказалось, что до него здесь уже побывали два жителя Шымкента, являющиеся самовыдвиженцами и также претендующими на депутатские мандаты. Потенциальные кандидаты в областной мас­лихат пока не собрали весь пакет необходимых документов для регистрации в качестве кандидатов в депутаты областного маслихата и только оставили заявки. Так что К. Досалиев зарегистрирован кандидатом под номером один.

Председатель областного избирательного округа № 46 Оразалы Маханов тщательно проверил у К. Досалие­ва наличие всех необходимых документов, включая выписку из протокола конференции областного филиа­ла Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», которая состоялась в минувший понедельник. На ней определены кандидатуры четверых партийцев, которые будут баллотироваться в областной маслихат и еще 35 – в городские и районные маслихаты. Вся процедура по регистрации кандидата в депутаты заняла менее часа. К. Досалиев тут же написал заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты и на специальном бланке изложил автобиографию.