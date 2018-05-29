Претензии к туроператору – Бекшин о массовом отравлении казахстанских туристов в ОАЭ

Председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин в кулуарах Правительства РК прокомментировал ситуацию, связанную с отравлением казахстанских туристов в ОАЭ, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Часть заболели сальмонеллезом, часть стафилококком. Восемь казахстанцев обратилось, так получилось, все были астанчане. Они обратились в инфекционную больницу, получили лечение, выписаны. Естественно, они сами собираются подавать иск в органы защиты прав потребителей, чтобы предъявить претензии туроператору, который организовал этот тур", – сообщил Бекшин.
На вопрос, почему в РФ за это дело взялись госорганы и поможет ли это решить проблему, Бекшин ответил, что надо иметь полномочия для работы с туроператорами.
"Мы не имеем функции по работе с туроператорами. В России это Роспотребнадзор. Проводится в рамках защиты прав потребителей", – заключил Бекшин.
Напомним, в середине мая отпуск для нескольких казахстанских семей, отдыхающих в отеле Шарджа (ОАЭ) со статусом "пять звезд", закончился отравлением.