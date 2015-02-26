Претворяя глобальный замысел

817
Рысты АЛИБЕКОВА
Как известно, Глава государства подписал Указ о проведении досрочных президентских выборов в 2015 году. Вчера на заседании президиума партии «Ак жол» было принято заявление, в котором выражена поддержка принятому решению.
«В условиях мировой экономической нестабильности нам важно сплотиться, сосредоточить все усилия на преодолении негативного влияния мирового кризиса на экономику страны. В сложившихся условиях Казахстану важно проводить взвешенную, ориентированную прежде всего на национальные интересы политику. По этим причинам наша партия полностью поддерживает решение Лидера нации о проведении внеочередных выборов Президента РК», – говорится в документе.
Наряду с заявлением акжоловцев на брифинге речь также шла о взглядах партии на программу новой экономической политики «Нұрлы жол» и поручениях Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства.
– Мы считаем, что программу «Нұрлы жол» необходимо рассмат­ривать в контексте всей той многолетней политики, которую проводит Глава государства с первых дней независимости, – подчеркнул руководитель фракции партии «Ак жол», член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Азат Перуашев. – Если проследить ежегодные Послания Президента, все его программные выступления, Стратегию развития Казахстана до 2030 года, Стратегию-2050, ГПИИР, концепцию «Мәңгілік Ел», то отчетливо выделяется линия целенаправленного преобразования страны. В этом смысле НЭП «Нұрлы жол» – масштабная, комплексная, но тем не менее составная задача в глобальном замысле Лидера нации по строительству сильного прогрессивного государства с устойчивой к внешним стрессам, производительной экономикой и современным образованным населением.
– Мы предлагаем видение программы «Нұрлы жол» как выход государственного, экономического, в широком смысле слова, национального развития на новый качественный уровень, не только подстраивающийся под глобальные вызовы, но и предвосхищаю­щий эти вызовы, – продолжил А. Перуа­шев. – Мы все свидетели этому феномену новой экономической политики, которая, как известно, была озвучена Нурсултаном Назарбаевым в его ежегодном Послании на три-четыре месяца раньше обычного. И именно за этот срок Правительству удалось оперативно разработать необходимые изменения в бюджетную политику, которые были приняты Мажилисом в ответ на внешние экономические угрозы.

Популярное

Все
Гравюры из испанского дневника
Музей справил новоселье
Сельские школы вышли на новый уровень
Мода с северным характером
На реках начали дробление льда
Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий
Референдум: время сплоченности народа
Рост производства и мощностей
О партнерстве, взаимодействии и союзничестве
На пользу регионам
В одном строю с пограничниками
Как заработать на весне
Реализуя запрос на прозрачность
Устойчивость, баланс и развитие
Ради чистоты родного города
Принята Концепция по защите биоразнообразия
Легкие деньги с тяжелыми последствиями
Курс на гуманизацию
Распоряжение Главы государства о назначении
Управлять природными ресурсами
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Слово о замечательном человеке
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Новый завод откроют в мае
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
История Ботая оживает в кино
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
Тюльпаны раздадут бесплатно женщинам к 8 марта в Астане
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
Миллиарды тенге инвестиций и лупинг в помощь
В СКО готовятся к паводку
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
«Как много девушек хороших...»
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]