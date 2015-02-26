Претворяя глобальный замысел 817 Рысты АЛИБЕКОВА

Как известно, Глава государства подписал Указ о проведении досрочных президентских выборов в 2015 году. Вчера на заседании президиума партии «Ак жол» было принято заявление, в котором выражена поддержка принятому решению.

«В условиях мировой экономической нестабильности нам важно сплотиться, сосредоточить все усилия на преодолении негативного влияния мирового кризиса на экономику страны. В сложившихся условиях Казахстану важно проводить взвешенную, ориентированную прежде всего на национальные интересы политику. По этим причинам наша партия полностью поддерживает решение Лидера нации о проведении внеочередных выборов Президента РК», – говорится в документе.

Наряду с заявлением акжоловцев на брифинге речь также шла о взглядах партии на программу новой экономической политики «Нұрлы жол» и поручениях Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства.

– Мы считаем, что программу «Нұрлы жол» необходимо рассмат­ривать в контексте всей той многолетней политики, которую проводит Глава государства с первых дней независимости, – подчеркнул руководитель фракции партии «Ак жол», член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Азат Перуашев. – Если проследить ежегодные Послания Президента, все его программные выступления, Стратегию развития Казахстана до 2030 года, Стратегию-2050, ГПИИР, концепцию «Мәңгілік Ел», то отчетливо выделяется линия целенаправленного преобразования страны. В этом смысле НЭП «Нұрлы жол» – масштабная, комплексная, но тем не менее составная задача в глобальном замысле Лидера нации по строительству сильного прогрессивного государства с устойчивой к внешним стрессам, производительной экономикой и современным образованным населением.

– Мы предлагаем видение программы «Нұрлы жол» как выход государственного, экономического, в широком смысле слова, национального развития на новый качественный уровень, не только подстраивающийся под глобальные вызовы, но и предвосхищаю­щий эти вызовы, – продолжил А. Перуа­шев. – Мы все свидетели этому феномену новой экономической политики, которая, как известно, была озвучена Нурсултаном Назарбаевым в его ежегодном Послании на три-четыре месяца раньше обычного. И именно за этот срок Правительству удалось оперативно разработать необходимые изменения в бюджетную политику, которые были приняты Мажилисом в ответ на внешние экономические угрозы.

