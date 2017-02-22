​Претворяя задуманное

Такое мнение на заседании Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности озвучила вице-министр юстиции Зауреш Баймолдина. На повестке дня МВК были вопросы по рассмотрению концепций законопроектов о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, а также конституционные законы страны по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. По словам спикера, подобная практика широко распространена во всем мире. И речь здесь идет в том числе и об обычных работниках компаний, организаций, которые отвечают за свои действия перед вышестоящим руководством. А те в свою очередь занимаются иск­лючительно вопросами стратегического характера, определяя ключевые направления внутренней и внешней политики своего структурного подразделения.

При этом на заседании отмечалось, что перераспределение полномочий, о котором говорится в законопроектах, нацелено на усиление ответственности и иных государственных органов, корпораций, не относящихся ни к исполнительной, ни к законодательной, ни к судебной ветвям власти. Так, предложено было усилить ответственность Национального банка РК, прокуратуры. При этом все полномочия, дополнительно возлагаемые на конкретные госструктуры, будут касаться только социально-экономического, организационного характера.

В законопроектах в целом зат­ронут ряд вопросов по образованию республиканской бюджетной комиссии и приостановлению проверок субъектов предпринимательства. По мнению разработчиков, это должно быть прерогативой Правительства, правда, с согласия законодателей.

Точно также, согласно предложенным документам, следует передать полномочия Президента исполнительной ветви власти и по решению вопросов по определению приоритетных секторов экономики, порядку присуждения государственных наград и почетных званий, образованию архитектурного совета Астаны, утверждению перечня объектов, в том числе стратегических, не подлежащих отчуждению. В чис­ле делегируемых полномочий Правительству озвучены были вопросы о проведении нефтяных операций, принятии решений по применению оружия в отношении нарушителей воздушного пространства. Ряд поправок касается назначения уполномоченного по правам ребенка и учреждения института уполномоченного по правам ребенка.

Говоря о перераспределении полномочий, Зауреш Баймолдина также заметила, что они поделены на три блока. Это полномочия, передаваемые Правительству, Правительству и уполномоченным органам, а также Правительству по согласованию с Президентом либо Администрацией Президента.

В целом предполагаемые поправки в Конституцию являются логическим продолжением Плана нации «100 конкретных шагов», где было указано на необходимость построения подотчетного Правительства, несущего ответственность за принятые решения. Впрочем, на момент принятия стратегического документа общество не до конца еще осознавало намеченные шаги, и теперь мы лишь претворяем задуманное на практике, подытожила замминистра.