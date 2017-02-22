​Претворяя задуманное

Свежий выпуск
439
Инеш Бержанова

Такое мнение на заседании Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности озвучила вице-министр юстиции Зауреш Баймолдина. На повестке дня МВК были вопросы по рассмотрению концепций законопроектов о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, а также конституционные законы страны по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. По словам спикера, подобная практика широко распространена во всем мире. И речь здесь идет в том числе и об обычных работниках компаний, организаций, которые отвечают за свои действия перед вышестоящим руководством. А те в свою очередь занимаются иск­лючительно вопросами стратегического характера, определяя ключевые направления внутренней и внешней политики своего структурного подразделения.

При этом на заседании отмечалось, что перераспределение полномочий, о котором говорится в законопроектах, нацелено на усиление ответственности и иных государственных органов, корпораций, не относящихся ни к исполнительной, ни к законодательной, ни к судебной ветвям власти. Так, предложено было усилить ответственность Национального банка РК, прокуратуры. При этом все полномочия, дополнительно возлагаемые на конкретные госструктуры, будут касаться только социально-экономического, организационного характера.

В законопроектах в целом зат­ронут ряд вопросов по образованию республиканской бюджетной комиссии и приостановлению проверок субъектов предпринимательства. По мнению разработчиков, это должно быть прерогативой Правительства, правда, с согласия законодателей.

Точно также, согласно предложенным документам, следует передать полномочия Президента исполнительной ветви власти и по решению вопросов по определению приоритетных секторов экономики, порядку присуждения государственных наград и почетных званий, образованию архитектурного совета Астаны, утверждению перечня объектов, в том числе стратегических, не подлежащих отчуждению. В чис­ле делегируемых полномочий Правительству озвучены были вопросы о проведении нефтяных операций, принятии решений по применению оружия в отношении нарушителей воздушного пространства. Ряд поправок касается назначения уполномоченного по правам ребенка и учреждения института уполномоченного по правам ребенка.

Говоря о перераспределении полномочий, Зауреш Баймолдина также заметила, что они поделены на три блока. Это полномочия, передаваемые Правительству, Правительству и уполномоченным органам, а также Правительству по согласованию с Президентом либо Администрацией Президента.

В целом предполагаемые поправки в Конституцию являются логическим продолжением Плана нации «100 конкретных шагов», где было указано на необходимость построения подотчетного Правительства, несущего ответственность за принятые решения. Впрочем, на момент принятия стратегического документа общество не до конца еще осознавало намеченные шаги, и теперь мы лишь претворяем задуманное на практике, подытожила замминистра.

Популярное

Все
Под прикрытием народа
Масштабные планы ассоциации KAZENERGY
Опять метель
Алатау станет мегаполисом
Вначале было слово
Историческая ответственность перед страной
Зеленый коридор для инвестиций
От перемены мест...
Сын своей земли
Кто в ответе за дорожный беспредел?
Когда зажигаются звезды
Елена Рыбакина стартовала с победы на Australian Open 2024
К почве нельзя относиться как к грязи!
Правительство РК настроено на углубление сотрудничества со Всемирным банком
Китайские ученые хотят вывести «космические» сорта картофеля
Три условия успеха
В Астане опубликовали списки получателей арендного жилья без выкупа
Кто не обязан при продажах принимать банковские карточки?
Благотворительность и осознанное родительство
Распоряжение Главы государства
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
Атом: не только мирный, но и безопасный
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Попасть в молоко
Чьи банковские счета будут проверять из-за мобильных переводов?
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Железнодорожные станции в Астане сменят название
В Алматинской области появится город - указ президента
Как доставить важные грузы?
На автодорогах 4 областей ввели ограничения движения
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны

Читайте также

Возвращайтесь с победой!
Кубок континента у «Номада»
Все для путешествий
В списке не значился

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]