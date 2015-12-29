​Превентивность – важный фактор

В мероприятии на базе Казахского инновационного университета, организованном ОО «Лига женщин-мусульманок «Амина» при поддержке отдела внутренней политики акимата, приняли участие представители госорганов, общественных организаций и духовенства, преподаватели и студенты вузов.

Как было отмечено в начале заседания, в своем Послании народу Глава государства Нурсултан Назарбаев подчеркнул: «Серьезную угрозу миру представляет сейчас международный терроризм. Это результат разрушения государственности путем вмешательства внешних сил во внутренние дела суверенных государств».

Как отметил старший преподаватель кафедры государственных и правовых дисциплин КазГЮИУ Самат Смаилов, усиление угрозы экстремизма требует объективной уголовно-правовой характеристики преступлений, содержащих в себе признаки экстремизма, а также поиск эффективных путей нейтрализации угрозы в контексте обеспечения безо­пасности стран Центральной Азии и Казахстана.

Религиозный экстремизм в современном мире – проблема всего человечества, сложность которой, по мнению ученого, заключается еще и в том, что сам термин «экстремизм» до сих пор не имеет исчерпывающего определения. Это в свою очередь составляет определенную проблему при выработке системы эффективных и действенных механизмов борьбы с ним.

– В самом общем виде экстремизм характеризуется как приверженность к крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила, – отметил докладчик. – События в мире показывают, что на современном этапе наибольшую угрозу представляет религиозный экстремизм, который отличается от других видов своей направленностью на насильственное изменение государственного строя и захват власти, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства. Для этого используются религиозные учения и символы в качестве важного фактора вовлечения адептов, их мобилизации на «религиозную» борьбу. Вместе с тем большинство экстремистов лишь прикрываются принадлежностью к религии, на деле продвигая политические или же финансовые интересы определенных групп.

По сути, экстремисты используют искаженную трактовку ислама лишь как идеологическое оружие. Для образованных людей изначально понятно, что религия, в особенности мировая, не несет в себе зла и не призывает уничтожать друг друга ради каких-либо целей или намерений. Но те, кто ставит задачу воцарить хаос, используют все возможности, чтобы вовлечь в свои ряды граждан непросвещенных.

Превентивная борьба с экстремизмом – вопрос первостепенной значимости во многих странах, в том числе и Казахстане, на что обращает постоянное внимание Глава нашего государства. Несмот­ря на то что наша республика провозгласила себя светским государством, Правительство не может оставаться в стороне от регулирования отношений в этой сфере, так как от этого напрямую зависят спокойствие и благополучие населения. По мнению участников заседания, сохранение стабильности и безопасности в отдельно взятом обществе требует тщательной, продуманной стратегии, постоянного анализа и корректировки.