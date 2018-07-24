​Превентивные меры работают

Казахстанская делегация приняла участие в 19-м Мониторинговом заседании по Стамбульскому плану действий по борьбе с коррупцией Антикоррупционной сети ОЭСР в Париже.

Выступая на заседании, заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов сообщил, что благодаря политической воле и инициативам Президента страны в Казахстане принято современное антикоррупционное законодательство, соответствующее международным стандартам и нормам, принимаются действенные меры по снижению адмбарьеров и коррупционных рисков. Залогом успешности антикоррупционной политики является формирование открытого и подот­четного государства.

В ходе состоявшихся встреч были рассмотрены вопросы исполнения Казахстаном рекомендаций Стамбульского плана, а также новые механизмы антикоррупционной политики. Так, в качестве позитива отмечено принятие очередного Плана мероприятий по реализации антикоррупционной стратегии РК на 2018–2020 годы, а также проведение секторальных исследований и выработки новых механизмов в сфере противодействия коррупции и поддержки бизнеса.

В целом экспертами ОЭСР дана положительная оценка проводимой Казахстаном работы по выполнению рекомендаций Стамбульского плана, а заодно предложено более активно работать в части принятия законодательных поправок, основанных на лучших мировых стандартах.