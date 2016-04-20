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Превращая мечты в реальность
Юрий ЛИ, Кызылорда
Пресс-секретарь Назарбаев Интеллектуальной школы Кызылорды и член областной Ассамблеи народа Казахстана Елена Рыбина – наглядный пример актуальности внедряемой в Казахстане полиязычной культуры. Свободное знание казахского, русского и английского языков широко распахнуло перед ней двери для профессионального роста, позволив найти интересную и престижную работу, стать востребованной в общественной жизни региона.
Детство Елены прошло в пригородном поселке Белкуль, где, играя с юными подругами во дворе своего дома, она быстро освоила азы казахского языка. В школьные годы прилежная ученица существенно расширила свои познания, а ее звучный голосок предопределил активное участие кызылординки в различных мероприятиях и конкурсах, в которых Елена нередко добивалась побед.

После окончания школы Е. Рыбина исполнила свою детскую мечту – поступила в Кызылординский государственный университет им. Коркыта-ата, чтобы учиться на преподавателя химии. Правда, набор в тот год был исключительно в казахскоязычную группу. Во время учебы выяснилось, что ее знаний государственного явно недостаточно, профильные предметы давались тяжело, поначалу Елена не успевала даже записывать лекции. Но девушка справилась, с удвоенной энергией корпела над учебниками, штудировала конспекты, читала дополнительную литературу. На втором курсе студентка выбилась в лидеры по успеваемости, заслужив уважение преподавателей и однокурсников за целеустремленность и ответственное отношение к учебе. Вуз Е. Рыбина окончила с красным дипломом и новой мечтой – стать профессиональным журналистом.

…На четвертом курсе Елена приняла участие в кастинге дикторов, проводимом общественной телерадиокомпанией Кызылорды – «Қоғам ТВ». Комиссия телеканала была очарована студенткой, которая продемонстрировала безупречное знание казахского и русского языков, потрясающие дикцию и память, невероятное самообладание перед камерой. Так она стала лицом «Қоғам ТВ», проработав пять лет ведущей – редактором на русском и казахском языках – и добившись большого признания на профессиональном поприще.

В активе кызыл­ординки победы в областных и респуб­ликанских конкурсах «Государственный язык и СМИ», в 2010 году она стала стипендиатом акима области, а в 2014-м – обладателем молодежной премии «Сыр үміті». Однако сама Елена связывает причину профессио­нального успеха с незабываемой встречей с Президентом Нурсултаном­ Назарбаевым.­ На открытии областной библиотеки им. Абдильды Тажибаева Е. Рыбина выступила от имени кызылординской молодежи и благодарила Главу государства за мудрую политику, направленную на укрепление дружбы и согласия в обществе.

– В Казахстане в мире и согласии проживают представители более 130 национальностей, а наша модель межэтнического и межконфессионального согласия, обеспечивающая стабильное развитие страны, заслужила высокое признание в международном сообществе. Выразила признательность Лидеру нации и за его заботу о молодежи, перед которой открыты двери в ведущие зарубежные вузы, и поблагодарила за внедрение на государственном уровне политики трехъязычия, повышающей конкурентоспособность казахстанцев в современном мире, – вспоминает Е. Рыбина.

И признается, что услышанные в ответ слова поддержки Президента, высокая оценка ее знания казахского языка укрепили ее желание совершенствоваться, патриотический настрой.

Активная жизненная позиция привела Елену в областную Ассамблею народа Казахстана, она активистка этнокультурного центра «Славяне», член партии «Нур Отан». А в 2014 году в Кызыл­орде была построена Назарбаев Интеллектуальная школа. Елена с удовольствием приняла приглашение поработать в этом учебном заведении пресс-секретарем, в обязанности которого входит не только освещение его деятельности, но и выпуск школьной газеты, продвижение интернет-сайта на трех языках, организация школьного телевидения и много другой интересной работы с воспитанниками.

– Назарбаев Интеллектуальная школа – это кузница талантов, всестороннего развития одаренных детей. Все дети получают здесь высококачественное образование согласно международному стандарту. Активно внедряется в учебном заведении программа поли­язычного обучения. Наравне с русским, казахским и английским с текущего года наши дети изучают французский, немецкий и китайский языки, весьма актуальные в наше время. В 2015 году 11 наших выпускников стали обладателями грантов ведущих вузов Москвы, а также Южной Кореи, Гонконга, Турции, Венгрии, – отметила Е. Рыбина. – Внедрение полиязычия – важный этап в модернизации системы образования и в целом государства, которое сможет получить высокопрофессиональные кадры и передовой мировой опыт, необходимые как для индустриально-инновационного развития экономики, так и для демократических преобразований общества. Оно предопределяет успех реализации положений инициированного Главой государства Плана нации «100 конкретных шагов».

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