Превратил арендованные автомойку и шиномонтаж в склад для наркотиков житель Караганды

24 килограмма гашиша и 200 килограммов марихуаны изъяла в ходе спецоперации полиция города Караганды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел по противодействию наркопреступности управления полиции Караганды поступила информация, что некий горожанин причастен к хранению марихуаны.

В ходе тщательно подготовленной специальной операции полицейские в одном из районов города задержали автомобиль под управлением 37-летнего водителя.

Во время осмотра машины из бардачка были изъяты четыре свертка с веществом темно-коричневого цвета, а с заднего сиденья – 10 свертков с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются гашишом весом 275 граммов и высушенной марихуаной весом 9,8 килограмма.

«Установлено, что задержанный мужчина арендует автомойку и шиномонтаж. В ходе обыска данных объектов обнаружено девять мешков с веществом растительного происхождения и три мешка с веществом темно-коричневого цвета. Согласно заключению экспертизы, данные вещества являются гашишом весом 23,6 килограмма и высушенной марихуаной весом 190,1 килограмма. Общий вес изъятого гашиша – 23 килограмма 859 граммов, марихуаны – 200 килограммов.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Подозреваемый водворен в ИВС. Проводятся следственные мероприятия», – сообщил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.