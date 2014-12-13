Превратились мечты в достижения Свежий выпуск 612 Владимир БОЖКО, заместитель министра внутренних дел РК

Двадцать три года назад, 16 декаб­ря 1991 года, были приняты Закон «Об изменении наименования Казахской ССР» и Конституционный закон «О государственной независимости Казахстана». Это стало отправной точкой в строительстве нового суверенного, правового, демократического государства, основанного на принципах конституционности, соблюдения прав и свобод граждан.



Независимость стала фундаментом стабильного развития казахстанского общества, сила которого – в единстве многонационального и поликонфес­сионального народа. Именно это, а также мудрая и дальновидная политика Первого Президента страны позволили Казахстану добиться впечатляющих успехов на пути самостоятельного развития.



Становление молодой республики пришлось на трудные годы, тем не менее в это тяжелое время Нурсултаном­ Абишевичем Назарбаевым были успешно решены вопросы сохранения территориальной целостности и обороноспособности страны. В государстве произошли глобальные преобразования в экономике, науке, культуре, образовании, общественной и социальной сферах. Не осталась в стороне от реформ и система защиты населения от природных стихийных бедствий и техногенных угроз.



Образовавшийся на заре независимости законодательный вакуум в сфере деятельности служб ЧС заполнился благодаря принятию в 1996–1997 годах законов «О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», «О граж­данской обороне», «О пожарной безопасности».



В соответствии с Указом Президента РК от 19 октября 1995 года «О совершенствовании структуры центральных исполнительных органов Республики Казахстан» был создан Государственный комитет РК по чрезвычайным ситуациям, наделенный полномочиями в области защиты от катастроф природного и техногенного характера и гражданской обороны страны. Впоследствии его преобразовали в Комитет по чрезвычайным ситуациям, а затем – в Агентство РК по ЧС и МЧС РК.



Недавно функции и полномочия МЧС были переданы Министерству внутренних дел. И это позволило усилить эффективность комплексной системы защиты граждан страны.



В практике существует немало примеров эффективного взаимодействия спасателей, сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих при ликвидации крупных аварий или борьбе с природной стихией. Кроме того, данное решение способствует повышению оперативности реагирования на ЧС. Таким образом, за годы независимости система оперативного реагирования и предупреждения ЧС была приведена в соответствие с новой социально-экономической структурой общества.



Вопросы комплексной защиты населения всегда были и остаются одним из важнейших направлений государственной политики. Причем работа ведется по нескольким направлениям.



По данным ООН и международных экспертов, в настоящее время в мире происходят глобальные климатические изменения, в том числе и на территории нашей страны. Повышение температуры ведет к ускоренному таянию 2 700 ледников в горах Иле и Джунгарского Алатау. Увеличивается риск переполнения 596 старых и возникновения новых мореных озер, что усиливает селевую угрозу.



Остаются актуальными вопросы подготовки к последствиям землетрясений, так как на сейсмоопасной территории Казахстана проживает более 6 млн. человек. Только за ноябрь-декабрь 2014 года был зарегист­рирован 21 толчок.



Новые реалии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций заложены в Законе РК «О гражданской защите», подписанном Главой государства 11 апреля текущего года и направленном на совершенствование законодательства в данной области. Этот консолидированный документ направлен на создание новой идеологии и концепции противодействия различным чрезвычайным ситуациям и катастрофам, в том числе путем объединения усилий для решения общегосударственных задач.



За прошедшие годы в стране сформирована оперативная система реагирования, способная на самом высоком уровне решать задачи по предупреж­дению и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф. Сегодня здесь работают почти 32 тыс. специалистов в области гражданской защиты, из них почти 22 тыс. человек имеют официальный статус спасателя.



Ежегодно наши сотрудники сохраняют тысячи человеческих жизней: оказывают помощь пострадавшим во время аварий, катастроф, пожаров, снежных заносов, селей и наводнений, эвакуируют казахстанцев и граждан других стран из зон чрезвычайных ситуаций.



Все 23 года независимости подраз­деления по чрезвычайным ситуациям эффективно решали и решают сейчас вопросы оказания помощи населению, попавшему под удар природной стихии и техногенных аварий. Так, например, Государственной комиссии РК по чрезвычайным ситуациям удалось, зачастую используя административные методы принуждения, провести в 1990–1993 годах большой объем восстановительных работ в зоне Зайсанского землетрясения. Тогда здесь было построено более 6 300 жилых домов, 16 школ, поликлиника, восстановлены линии электропередачи и связи, водопроводы, коммуникации.



Люди, пострадавшие от паводков и других чрезвычайных ситуаций в 2008, 2010, 2012 и 2014 годах, в кратчайшие сроки были обеспечены новым жильем. Примером тому – Алматинская, Восточно-Казахстанская и Южно-Казахстанская области.



За последние годы достигнуты значительные результаты в инновационном техническом перевооружении пожарно-спасательных под­разделений республики. Благодаря поддержке Правительства постоянно увеличивается объем финансовых средств, выделяемых на укрепление материально-технической базы служб пожаротушения. В республике построены 10 типовых пожарных депо, приобретено свыше тысячи пожарно-спасательных автомобилей. При этом доля закупленной в 2013 году отечественной техники достигла 82%.



Одними из первых на территории стран СНГ казахстанские пожарные начали с 2010 года использовать современные, отвечающие международным стандартам качества аппараты на сжатом воздухе для работы в непригодной для дыхания среде.



Противопожарной службой проводится глубокая аналитическая работа, позволяющая в дальнейшем определить направление развития системы профилактики и защиты. Для этого мы постоянно отслеживаем обстановку на объектах, поводы и последствия пожаров, причины гибели людей. Такие исследования позволили актуализировать правила пожарной безопасности, более целенаправленно определить группы населения для проведения информационно-пропагандистской работы совместно с сотрудниками полиции.



В стране создана единая система экстренного медико-спасательного реагирования с использованием всех видов транспорта. На наиболее аварийно-опасных участках автомобильных дорог ведется строительство трассовых медико-спасательных пунктов. На сегодня 36 ТМСП уже введены в эксплуатацию, еще 4 планируется создать до конца текущего года. Таким образом, Государственная программы «Саламатты Қазақстан» на 2011–2015 годы будет реализована досрочно.



Большое значение для сил экстренного реагирования имеет поддержка спасательной авиации. Решением Президента Нурсултана Назарбаева в рамках Государственной программы «Саламатты Қазақстан» арсенал службы оперативного реагирования усилили медико-спасательные вертолеты отечественного производства «Еврокоптер EC-145». В настоящее время в состав нашего парка входят 26 воздушных судов, до конца года предусмотрена поставка еще четырех ЕС-145.



Высокий мультипликативный эффект достигнут при реализации поручений Главы государства по строительству стратегически важных и уникальных в инженерном плане инновационных проектов. Так, в 2008 году Главой государства принято решение о возведении Коксарайского контррегулятора для решения проблем водосбережения и обеспечения паводковой безопасности южного региона страны. Он был введен в эксплуатацию за 3,5 года вместо планировавшихся семи. Реализация проекта позволила создать благоприятные условия для безопасности и водообеспечения 2,5 млн. человек.



В контррегуляторе за последние годы суммарно аккумулировано более 12 млрд. куб. м паводковых вод. Благодаря этому три последние весны обошлись без повторения масштабных паводков на территории Южно-Казахстанской и Кызылординской областей. Коксарай обеспечивает поливной водой сельхозпроизводителей. Кроме того, накопленная здесь влага не сбрасывается в Арнасайское понижение, а идет в Аральское море, решая экологическую проблему Приаралья.



Наша деятельность и в дальнейшем будет направлена на укрепление государственной системы предупреж­дения и ликвидации ЧС, развитие инфраструктуры противодействия стихийным бедствиям, авариям и катастрофам, а также обеспечение эффективной системы мониторинга и прогнозирования в этой сфере. К примеру, началось строительство селезащитных и берегозащитных соору­жений на реке Хоргос, инфраструктуры специальной экономической зоны «Хоргос – Восточные ворота» в рамках программы «Нұрлы жол». Эти меры позволят предупредить ЧС в транспортном коридоре Западная Европа – Западный Китай.



Важную роль система гражданской защиты играет в предупреждении и реагировании на новые вызовы и угрозы, связанные со вспышками эпидемий новых и уже известных заболеваний, таких как лихорадка Эбола, атипичная пневмония, грипп А(H1N1), растущей мировой опасностью террористичес­ких действий, в том числе терактов против мирного населения.



Приведенные примеры достаточно наглядно характеризуют масштабы, темпы и перспективы социально-экономического развития страны. На заре независимости многое, о чем тогда говорил Президент, казалось мечтой. Но сегодня это стало реальностью. Все наши достижения – хороший стимул для стремления к еще более амбициозным целям, важнейшая из которых – войти в число 30 самых развитых стран мира.