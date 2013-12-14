Превратился цех в завод

Политика
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Сейчас, например, на рынке страны наша продукция занимает около 90% и пользуется большим спросом в сфере холодного водоснабжения, для защиты силового кабеля, телекоммуникаций.

Отрадно, что программа ФИИР оказывает поддержку именно тому сектору экономики, который занят производством реальной продукции. К примеру, в рамках «Дорожной карты бизнеса-2020» в 2012 году мы приобрели итальянское оборудование, которое существенно повысило производительность труда и качество выпускаемых изделий.

Нет сомнений в том, что от успешной реализации ФИИР зависит экономический рост страны в условиях глобальной конкуренции. Думаю, государство должно помогать бизнесу в вопросах модернизации производства, освоения новой конкурентоспособной продукции. Как инженер-экономист я четко и ясно вижу перспективы этой программы. Новые технологии и внедрение инноваций для нас не просто слова, а курс, на котором основывается ежедневная работа. От имени всего коллектива могу заверить, что мы готовы развивать свое производство на благо экономического роста государства.

Каирбек БЕРГАЛИЕВ, генеральный директор Алматинского завода полиэтиленовых труб

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