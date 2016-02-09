​Превратим отходы в доходы

Переработка золы позволит производить продукцию повышенного спроса, а также улучшить экологическую обстановку в Алматы. Предполагается, что в качестве сырья будет использоваться зола Алматинской ТЭЦ-2. Важно отметить, что 80% продукции комбината пойдет на строительство коттеджных поселков, арендного жилья, промышленных объектов, а также автомобильных дорог.

Это позволит построить первоклассные дороги с нанопокрытием, в основу которого входят вспененное стекло и геосетка. Высокое качество достигается за счет использования принципиально новых строительных материалов, таких как жидкое стекло и вспененная стекломасса.