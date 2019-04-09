​Презентация столицы

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Дмитрий Норкин

На минувшей неделе в Лиссабоне (Португалия) аким нашей столицы Бахыт Султанов презентовал Нур-Султан на Форуме мэров городов и министров туризма стран – членов ЮНВТО как место проведения 8-го Глобального саммита Всемирной туристской организации по городскому туризму. Мероприятие пройдет с 7 по 11 октября в столице Казахстана. Кстати, решение об этом было принято еще в прошлом году в Сеуле (Южная Корея), а теперь состоялось и официальное представление.

Проведение Глобального саммита ЮНВТО – возможность заявить о городе как о новом центре туризма Центральной Азии, продемонстрировать новые направления в развитии города, укрепить сотрудничество с крупными меж­дународными ассоциациями и компаниями. В результате ожидается повышение заполняемости гостиниц, спроса на сувенирную продукцию, увеличение посетителей кафе и ресторанов. Таким образом, проведение форума даст возможность привлечь большее количество международных деловых и событийных мероприятий и увеличить туристический поток в столицу.

Нашей столице в прошлом году исполнилось 20 лет. Население города за это время выросло в 3 раза, превысив 1 млн человек. Нур-Султан – обладатель премии ЮНЕСКО «Город Мира». Все это стало возможным благодаря всесторонней поддержке Первого Президента нашего государства – Нурсултана Назарбаева. Учитывая огромные заслуги Елбасы в становлении Казахстана и развитии города, столица страны была переименована в его честь и отныне носит имя Нур-Султан.

«Нур-Султан сегодня – это одна из самых молодых и динамично развивающихся столиц мира, деловой и событийный хаб Центральной Азии, с объектами, поражающими своей неповторимой архитектурой и уникальностью, с самой современной инфраструктурой», – рассказал аким города о туристской привлекательности столицы Казахстана.

По его словам, гостиничный фонд Нур-Султана за 20 лет вырос в 80 раз. Если 20 лет назад в городе было всего 3 гостиницы, то сейчас здесь располагается 231 гостиничный комплекс, в том числе представляющий известные в мире бренды.

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