​Презентация в Абу-Даби

Основными задачами саммита являются обсуждение путей энергетической транс­формации мира и выработка совместных решений по формированию энергии будущего, что как нельзя лучше согласуется с темой международной выставки в Астане «Энергия будущего». Как отметил заместитель руководителя сек­ретариата комиссара ЭКСПО-2017 Азамат Абдраимов, казахстанская делегация в рамках данных мероприятий получила возможность продемонстрировать переход страны к «зеленой» экономике и привлечь внимание к астанинской выставке, найти новых международных участников и партнеров в сфере возобновляемых источников энергии.

В рамках визита делегацией проведены двусторонние встречи. В частности, с исполнительным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии Мухаммедом Аль-Фарнавани, который утвержден в качестве комиссара IRENA на ЭКСПО-2017, вице-президентом оргкомитета DUBAI EXPO 2020, заместителем генерального директора Национального медиасовета ОАЭ Омаром Шехадехом, а также с руководством министерств энергетики Бельгии, Швеции, Дании, Норвегии, Исландии, Испании, Индии, Коста-Рики, Мексики и Уругвая.

В ходе встречи с комиссаром национальной секции ОАЭ в ЭКСПО-2017 Салемом аль-Амери были детально обсуждены технические вопросы размещения павильона ОАЭ, его внутреннего наполнения и участия эмиратских компаний.