​Презентация в Поднебесной

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

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В Пекине прошла выставка по продвижению казахстанской пищевой и сельскохозяйственной продукции, организованная национальным агентством по экспорту и инвестициям KaznexInvest. Павлодарская экспозиция состояла из образцов колбасы, тушенки, курта, кумыса, макаронных и кондитерских изделий. Свою продукцию на ней представили хорошо известные в регионе и за его пределами крестьянские хозяйства, агрофирмы.

Китайские представители бизнеса высоко оценили продукты павлодарского Прииртышья и сделали гостям конкретные предложения. Павлодарский производитель – КХ «Сагып» – до новогоднего праздника направит тонну кумыса и тонну курта в Китай. По словам руководителя КХ Толеу Кушманова, на выставке в Пекине напиток вызвал большой интерес, особенно тем, что с медицинской точки зрения он оказывает положительное влияние на организм человека. Сейчас ведутся переговоры с АО «Қазақстан темiр жолы» об отправке товара в КНР и скорейшей его доставке реализаторам.

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