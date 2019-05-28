​Презентовали курортную зону

Для гостей была проведена обзорная экскурсия по Щучинско-Боровской курортной зоне, они также посетили лучшие объекты оздоровительного туризма, ознакомились с предоставляемыми местными здравницами возможностями.

В санатории «Окжетпес» на встрече в формате B2B туроператорам был презентован туристский потенциал Акмолинской области, подробно рассказано о рекреационных возможностях, планируемых событийных мероприятиях, планах развития курортной зоны.

По итогам встречи и презентации, подготовленной областным управлением туризма и ТОО «Бурабай даму», с уполномоченным органом АО «НК «Kazakh Tourism» подписан меморандум о сотрудничестве.

С сообщениями о развитии туристской отрасли региона выс­тупили начальник управления туризма Акмолинской области Ерлан Муратов и глава делегации гостей, директор департамента АО «НК «Kazakh Tourism» Гаухар Жанибек.

Этот информационный тур стал первым из цикла мероприятий, проводимых для ознакомления представителей турбизнеса Казахстана с предложениями внутреннего туризма на местах.