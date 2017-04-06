Презентован фильм Тимура Бекмамбетова "Время первых" на казахском языке

В основе фильма – реальные события о первом в истории выходе человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов с корабля "Восход-2" 18 марта 1965 года.Продюсерами проекта стали Тимур Бекмамбетов, Евгений Миронов и Сергей Агеев. Режиссер картины – Дмитрий Киселев. Режиссером казахского дубляжа выступила Айжан Жамшитова.Над фильмом трудилась команда лучших российских и зарубежных специалистов: художников, бутафоров, специалистов по компьютерной графике, VFX-супервайзеров и других. Работа над зрелищной стороной картины заняла 29 месяцев. Работа над казахским дубляжем и сведением длилась около месяца. Главные актеры казахского дубляжа фильма: Азамат Канапия (Евгений Миронов), Гани Кулжанов (Константин Хабенский), Бахытжан Альпеисов (Сергей Королев). Всего в дубляже приняло участие более 25 актеров, среди которых: Ляйла Султанкызы, Адил Ахметов, Ислам Зейнуллаев, Шах-Мурат Ордабаев, Сагадилда Усупбалиев, Сырым Кашакабаев, Шехназа Кызыханова и др.Ключевые эпизоды фильма – выход космонавта в открытый космос и возвращение экипажа на землю – созданы при помощи уникальных для российского кинематографа технологий.С идеей картины о легендарном полете "Восхода-2" Евгений Миронов пришел к Тимуру Бекмамбетову.Тимур Бекмамбетов, продюсер картины: "Задумка снять большое кино, основанное на нашей истории покорения космоса, показалась интересной. Мы с Женей договорились о встрече с Леоновым. В течение шести часов Алексей Архипович рассказывал нам о своей жизни и о том, что произошло с ним и его напарником Беляевым более 50 лет назад. Мы поняли, что не можем не снять фильм про такого удивительного человека и те невероятные события, которые вошли в мировую историю освоения космоса. Мы сразу взялись за работу».Роль Алексея Леонова исполнил Евгений Миронов, актер казахского дубляжа Азамат Канапия. Его друга и напарника Павла Беляева сыграл Константин Хабенский, в казахской версии фильма свой голос подарил Гани Кулжанов.Евгений Миронов, российский актер театра и кино: "Я давно хотел поработать с Костей в каком-нибудь кинопроекте. Мы сразу решили с Тимуром, что не будем проводить кастинг, а предложим роль Беляева именно Хабенскому. Он замечательный актер, один из лучших в нашем кино, который при этом еще и внешне похож на командира "Восхода-2".Режиссер казахского дубляжа Айжан Жамшитова: "Я очень рада, что причастна к этому проекту. История фильма показывает, как сильно рисковали герои, чтобы быть первыми, сохранить мировое первенство в космическом пространстве. Они были фанатами своего дела, полетели, рискуя жизнями, оказываясь в таких критических ситуациях. Работая над процессом дубляжа, я, как один из первых зрителей фильма, словно слетала вместе с ними в космос, посмотрела с высоты на Землю, чуть не погибла и мне было страшно умереть в космосе. Я поняла цену Земле, это так достойно – умереть здесь. Когда герои приземлились на Землю, я словно пришла домой. Все это нужно было передать через актеров дубляжа. В фильме все действия происходят в космосе, в невесомости, и нужно было дублировать так, как будто актер висит в воздухе и нет опоры, словно он летит. В ситуации, когда герои в оригинале находились на морозе -30/40 градусов актеру дубляжа голосом нужно было показать, что ему холодно, он дрожит, он обессилен. Один из актеров был из Алматы, и, шутя, ему говорили "если хочешь почувствовать этот мороз – выйди на улицу", как раз в это время в Астане был буран. Каждый актер дубляжа главных ролей записывался по 8 часов в день, и выходили из студии просто без сил и эмоционально выгоревшие. Подбирали тембр голоса. Были сложности подобрать актеров под голоса Королева, Миронова и Хабенского. Но, надеюсь, нам удалось передать всю эмоциональную картину фильма".Дважды герой Советского союза, космонавт Алексей Леонов выступил одним из главных консультантов картины. Также консультантами картины стали специалисты Центра подготовки космонавтов в Звездном городке, РКК "Энергия", где создавался корабль "Восход-2", и НПП "Звезда", занимающееся производством оборудования и скафандров для космических полетов.