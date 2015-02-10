Презентован клип на песню о Головкине

Культура
Американские рэперы Марио Руиз и Омар Круз представили свой новый клип на песню Good Boy Killa, посвященную казахстанскому боксеру, чемпиону мира по версиям WBA (Super), IBO и WBC (Interim) в среднем весе Геннадию Головкину. Об этом пишет спортивный портал Vesti.kz со ссылкой на группу GGG ВКонтакте.

В процессе создания Руиз и Круз "поучаствовал" в тренировочном процессе боксера. Как сообщалось ранее, клип представлен перед 21 февраля, когда Головкин будет защищать свои титулы в Монако в бое против британца Мартина Мюррея.

Напомним, это вторая песня американских рэперов, посвященная казахстанскому боксеру. Первая рэп-композиция носит название Mexican Style("Мексиканский стиль"). Песня вышла перед поединком казахстанца с мексиканцем Марко Антонио Рубио, который состоялся 18 октября в США, и завершился досрочной победой казахстанского боксера.

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