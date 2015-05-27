Презентован отчет

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Ольга ФАЙНШТЕЙН, Караганда
Как сообщила пресс-служба омбудсмена, мероприятие было организовано учреждением уполномоченного по правам человека совместно с Центром программ ОБСЕ в Астане и Карагандинской академией МВД РК. В нем приняли участие депутаты Парламента, представители госорганов, дипломатического корпуса, международных организаций и гражданского общества, члены Координационного и Экспертного советов при омбудсмене, а также слушатели и профессорско-преподавательский состав учебного заведения.
Ежегодно уполномоченный направляет отчет о своей деятельности Главе государства, вместе с тем соблюдая традицию презентовать его общественности в стенах одного из вузов страны.
– В отчете детально представлен анализ состояния с правами человека в стране, прежде всего на основе поступивших жалоб, мониторинга в регионах и информации из государственных структур, СМИ и неправительственных организаций, – отметил А. Шакиров.
В ходе мероприятия его участники были проинформированы об итогах работы национального правозащитного учреждения в 2014 году, ее формах и методах, основных направлениях, а также о характеристике поступивших жалоб граждан на нарушения их прав. Как подчеркнул омбудсмен, пять институциональных реформ, выдвинутых Президентом страны, и 100 конкретных шагов стали фактором для работы по улучшению механизмов защиты и обеспечения прав человека. Этот процесс будет происходить через совершенствование работы правоохранительных органов, судов и государственного аппарата в целом, а также усиление верховенства права и транспарент­ности управления, дальнейшую либерализацию законодательства и вовлечение гражданского общества в данные процессы. Реформы тесно связаны с реализацией широкого круга экономических, социальных и трудовых, культурных, гражданских и политических прав.
В рамках презентации также выступили председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Р. Мукашев, депутат Мажилиса С. Оспанов, начальник академии Д. Кенжетаев, посол Норвегии в РК О. Бёрной, посол Швеции в РК Х. Камилл, представитель ЮНИСЕФ в нашей стране Ю. Оксамитный, советник офиса программ ОБСЕ в Астане К. Маккалоу, председатель Экспертного совета при уполномоченном Ж. Бусурманов, а также член Координационного совета НПМ Ю. Гусаков. Состоялось обстоятельное обсуждение презентованного отчета и актуальных правозащитных вопросов. Уполномоченный по правам человека ответил на вопросы участников презентации.

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