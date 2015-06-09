Презентован отечественный опыт 494 Олег ТАРАСОВ, Брюссель

Этот форум, организатором которого выступает Европейская комиссия, ежегодно собирает более 7 тыс. участников, представляющих свыше 140 стран мира, и служит глобальной диалоговой площадкой для обсуждения проблем международного развития, прав человека и гуманитарных вопросов.

Казахстанский омбудсмен, как сообщила пресс-служба его аппарата, принял участие в работе семинара, темой которого стали роль и потенциал национальных правозащитных учреждений, а также стоящие перед ними вызовы в сфере обеспечения права на развитие на национальном, региональном и международном уровнях. А. Шакиров ознакомил коллег с опытом учреждения уполномоченного по правам человека в Казахстане, в том числе подробно рассказав о реализации медиаторской роли между госорганами и гражданским обществом.

Участниками мероприятия было выражено общее мнение о том, что укрепление международного сотрудничества омбудсменов является настоятельной необходимостью, особенно в свете проводимой на глобальном уровне разработки Стратегии развития после 2015 года.