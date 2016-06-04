​Презентовано мобильное приложение

Оно было разработано в рамках проекта «Социальное предпринимательство на селе», который осуществляет ОО «Союз женщин-предпринимателей Казахстана» в партнерстве с Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и компанией «Шеврон». Открывая презентацию, председатель Союза женщин-предпринимателей, депутат Мажилиса Парламента РК Меруерт Казбекова подчеркнула важность внедрения новых технологий для успешного развития бизнеса.

Приложение SOUZ, разработанное компанией АNTSPRO, доступно для любых мобильных устройств на базе «Андроид». Содержащаяся в нем полезная информация – бизнес-контакты, нормативно-правовые акты, государственные программы по развитию предпринимательства и прочее – существенно экономит время, силы и деньги. А максимально удобный дизайн позволит без труда ориентироваться в нем даже начинающему пользователю. SOUZ предназначен для бизнесвумен, но, безусловно, его могут скачать и мужчины-предприниматели, и все, кто посчитает его полезным для себя.

Как было сообщено на презентации, в рамках проекта «Социальное предпринимательство на селе» планируется дальнейшее развитие мобильного приложения SOUZ и проведение семинаров-тренингов по формированию информационной грамотности бизнесменов из глубинки.