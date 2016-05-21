Свежий выпуск
​Презентованы бюджетные отчеты
Адия КЕНЖЕГУЛОВА

Отчетные документы были представлены в рамках заседания Комитета палаты по финансам и бюджету с участием вице-спикера Мажилиса Гульмиры Исимбаевой. Вела заседание председатель комитета Гульжана Карагусова.

С парламентской трибуны с докладами выступили министр финансов Бахыт Султанов и член Счетного комитета Жансеит Сарсенкулов.

За 2015 год в республиканский бюджет поступило 6 251,1 млрд тенге, или 105,6% к плану. Расходы республиканского бюджета за 2015 год составили 7 163,2 млрд тенге, или 99,8% к плану. По сравнению с 2014 годом расходы выросли на 93,5 млрд тенге.

Приоритетом бюджетной политики в области расходов было первоочередное финансирование социальных обязательств. Выплаты пенсий, социальных пособий и заработной платы работникам бюджетной сферы, предусмотренные в республиканском бюджете на 2015 год, финансировались своевременно и в полном объеме.

Расходы на социальные нужды составили 2 819,3 млрд тенге. В 2015 году их доля в расходах респуб­ликанского бюджета увеличилась и составила 39,4%.

При этом на образование было в 2015 году израсходовано 444,0 млрд тенге, на здравоохранение – 657,5 млрд тенге, социальную помощь – 1 612,7 млрд тенге, на культуру, спорт, туризм и информационное пространство – 105,0 млрд тенге.

Наряду с социальными расходами, высокий уровень затрат бюджета приходится также на инфраструктурные и индустриальные проекты, развитие сельского хозяйства.

Так, на жилищно-коммунальное хозяйство было израсходовано 256,0 млрд тенге, на топливно-энергетический комплекс и недропользование – 79,9 млрд тенге, на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и на охрану окружающей среды – 240,8 млрд тенге, на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность – 13,8 млрд тенге и на транспорт и коммуникации – 525,6 млрд тенге.

Дефицит республиканского бюджета сложился ниже планового уровня, составив 912,1 млрд тенге.

Согласно заключению Счетного комитета на отчет Правительства, уточненные плановые параметры по поступлениям республиканского бюджета и обязательства по расходам Кабмином исполнены.

Вместе с тем, несмотря на неоднократные уточнения и корректировки параметров республиканского бюджета, сумма неосвоенных средств республиканского бюджета составила 7,8 млрд тенге, неэффективно использованных – 459,2 млрд тенге.

По итогам оценки исполнения рес­публиканского бюджета выявлены проблемы недостаточного налогового и таможенного администрирования, влияющие на полноту поступлений в бюджет. Значительные потери бюджета образовались при использовании схем уклонения от уплаты налогов, в том числе посредством взаиморасчетов с лжепредпринимателями.

В государственных органах и их ведомствах установлены финансовые нарушения на 474,6 млрд тенге, из них средства республиканского бюджета 2015 года – 142,3 млрд тенге. Отмечены недостатки и недоработки в деятельности субъектов квазигосударственного сектора.

Системной проблемой субъектов с участием государства является несвоевременное перечисление части чистого дохода либо его неперечис­ление в бюджет государства.

По итогам оценки эффективности использования целевых трансфертов и реализации инвестиционных проектов выявлены системные нарушения, недостатки и недоработки, допущенные при выделении и использовании целевых трансфертов.

В отчете представлены основные выводы, сформированные по итогам исполнения республиканского бюджета 2015 года, а также рекомендации, направленные на совершенствование бюджетного процесса, предупреж­дение и недопущение нарушений в ходе исполнения республиканского бюджета и использования активов государства.

Кроме того, в 2015 году Счетным комитетом проведено 27 контрольных мероприятий с охватом бюджетных средств и активов государства в размере 4,9 трлн тенге. Выявлены нарушения на сумму 1,6 трлн тенге, что больше по сравнению с 2014 годом в 2,6 раза. Из 185,7 млрд тенге, подлежащих восстановлению, возмещено с наступившими сроками 135,4 млрд тенге, или более 70%.

В правоохранительные органы для принятия процессуальных решений направлено 40 материалов контроля. За отчетный период к административной ответственности привлечены 75 юридических и 66 должностных лиц, к дисциплинарной – 271 долж­ностное лицо.

Дальнейшее обсуждение отчетов продолжится в рабочей группе, которую возглавляет депутат Мажилиса Кожахан Жабагиев. 

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