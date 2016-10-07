​Презентованы контент и планы

Комиссар ­ЭКСПО-2017 Рапиль Жошыбаев на заседании в Париже представил Исполнительному комитету МБВ отчет о работе, проводимой в преддверии выставки. Он проинформировал, что подтверждение участия получено от 104 стран и 17 международных организаций, рассказал, как идет подготовка к международным мероприятиям в рамках выставки и проведении информационно-имиджевой кампании по продвижению ЭКСПО-2017 на крупных международных площадках.

Как обратил внимание генеральный сек­ретарь МБВ, согласно регистрационному досье, Казахстан полностью выполнил план по привлечению международных участников на выставку.

Наряду с этим заместитель председателя АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ербол Шорманов ознакомил членов МБВ с текущим ходом строительных работ, представил контент и коммуникационные планы выставки и рассказал о дальнейших планах деятельности компании.