Презентованы отчеты об исполнении бюджета

Отчетные документы были представлены в рамках Комитета Мажилиса по финансам и бюджету, заседание которого провела руководитель этого комитета Гульжана Карагусова. С парламентской трибуны с докладами выступили заместитель Премьер-Министра – министр финансов Бахыт Султанов и председатель Счетного комитета Козы-Корпеш Джанбурчин.

Как отметил Б. Султанов, выступая перед мажилисменами по итогам года с учетом вносимых ранее двух уточнений, план поступлений в республиканский бюджет исполнен на 100,6%, или 5 272,4 млрд. тенге. Фактические поступления, по расчетам Правительства, выросли на 7,8% в сравнении с 2012 годом. Доходы в бюджет поступили в сумме 5 179,5 млрд. тенге, или 100,5%.

– По всем категориям поступлений план выполнен, — подчеркнул Б. Султанов.

Перевыполнение плана в сумме 26,8 млрд. тенге, по словам Б. Султанова, получено в основном за счет поступления трансфертов на 14,8 млрд. тенге и неналоговых поступлений на 11,8 млрд., поступлений от продажи основного капитала на 1,2 млрд. тенге.

– В целом если рассматривать поступление доходов в разрезе категорий, то основная доля – 67,8% – приходится на налоговые поступления. Нефтяные поступления в виде экспортной пошлины и трансферта из Нацфонда составили 38,4% в структуре доходов. Исходя из размерности предприятий 300 крупнейших налогоплательщиков в доходах республиканского бюджета занимают 40%, – отметил глава Минфина.

Что касается расходов респуб­ликанского бюджета за 2013 год, они составили 5 990,5 млрд. тенге, или 99,3% к плану. По сравнению с 2012 годом их рост составил 194,8 млрд. тенге.

– Почти четверть расходов была реализована через государственные закупки, или почти на 1,4 триллиона тенге. Неиспользованными остались 42,9 миллиарда тенге, или 0,7% от общего объема произведенных расходов, – сообщил Б. Султанов. – Процент неисполнения сложился лучше, чем в среднем за предшествующий 5-летний период. Наблюдается улучшение результативности бюджетных программ в среднем за три года, более 90% показателей прямых результатов бюджетных программ выполняются.

Он отметил, что анализ причин неосвоения показывает, что практически у каждого администратора имели место правоотношения с поставщиками, связанные с невыполнением договорных обязательств, непредоставлением актов выполненных работ, и вытекающими судебными разбирательствами.

Председатель Счетного комитета К. Джанбурчин, презентуя депутатам отчет, доложил, что в целом Правительством уточненные пороговые параметры поступлений республиканского бюджета, а также взятые обязательства по расходам исполнены, вместе с тем в ходе формирования и исполнения республиканского бюджета допущены определенные недоработки.

Так, в спрогнозированных макро­экономических показателях не в полной мере учтены мировые тенденции развития товарных рынков, а именно: сокращающийся спрос и снижение цен на экспортную казахстанскую продукцию. Это, как следствие, привело к значительному расхождению номинального значения ВВП и одоб­ренного прогноза на 2,4 трлн. тенге и отразилось на качестве исполнения доходов бюджета.

Что касается освоения средств, то, по оценке Счетного комитета, несмотря на неоднократные уточнения и корректировки параметров администраторами бюджетных программ, в 2013 году средства республиканского бюджета использовались недостаточно эффективно. При этом сумма неосвоенных средств республиканского бюджета, представленная Правительством, разнится с аналогичными данными, представленными Счетным комитетом.

– По отчету Правительства сумма неосвоенных средств республиканского бюджета составила 43,2 миллиарда тенге, по нашей оценке, эта сумма фактически сложилась в размере 131,8 миллиарда тенге, из которых центральными государственными органами не освоено 43,2 миллиарда тенге, местными исполнительными органами возвращены в бюджет не­использованные и использованные не по назначению целевые трансферты в сумме 26 миллиардов тенге, остатки средств на контрольных счетах наличности субъектов квазигосударственного сектора составили 62,6 миллиарда тенге, выделенные на увеличение уставных капиталов и текущее развитие, — констатировал К. Джанбурчин.

Такое разночтение вызвало немало вопросов со стороны депутатов. Б. Султанов, попытавшись объяснить сложившуюся картину, ответил: такая разница объясняется тем, что Счетный комитет прибавил к недоосвоенной сумме республиканского бюджета средства, неиспользованные местными исполнительными органами. Впрочем, документы только пришли в Парламент, и все тонкости бюджетной дисциплины депутатами еще предстоит разобрать. Дальнейшее обсуждение отчетов продолжится в рабочей группе, которую возглавляет депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов.

Торегали АБДИКАРИМОВ