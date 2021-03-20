Презентованы поправки

Адия Кенжегулова

Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялась презентация поправок по вопросам развития со­циального предпринимательства. Разработчиками выступили депутаты Парламента.

Спикер Сената отметил, что сейчас растет запрос общества на социальное предпринимательство, а само направление становится общемировым трендом. Причем в развитых государствах социальные предприниматели вносят ощутимый вклад в экономику своих стран.

– Представленный законо­проект направлен на сис­темную поддержку бизнесменов, занимающихся социальным предпринимательством. Он определяет основную концепцию социального предпринимательства и цели такого вида деятельности. В документе также прописаны конкретные механизмы государственной поддержки, – сказал председатель Сената.

В рамках подготовки этого законопроекта рабочей группой было разработано 69 предложений. По словам руководителя рабочей группы – сенатора Ерика Султанова, основной проект закона предполагает 21 изменение и дополнение в 3 кодекса и 2 закона. В числе ключевых новелл: официальное определение понятия «социальный предприниматель» в Предпринимательском кодексе, а также внесение критериев для тех, кто может считаться социальным предпринимателем.

– Уточнены 4 основных критерия. Три из них направлены на поддержку социально уязвимых слоев населения путем обеспечения их занятости, способствования реализации произведенных ими товаров. Четвертый предус­матривает общественно-полезные цели и решение социальных проблем в отраслях, предусмот­ренных законом, – сказал сенатор Ерик Султанов.

Кроме того, в законопроекте предлагается создание реестра субъектов социального предпринимательства и региональных комиссий. Именно эти комиссии будут вести учет, мониторинг, а также принимать решения по оказанию мер господдержки. В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение в Мажилис.

