Прежде всего – эффективность и надежность Свежий выпуск 381 Виджай МАХАДЕВАН, генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау»

Важно помнить, что падение национальной валюты, продиктованное рынком, и изменение валютной политики являются благоприятными для нашего бизнеса. Это позволило нам отсрочить решение о сокращении зарплаты на 25%.

Традиционно тенге был привязан к российскому рублю. До регулирования валюты курс обмена тенге к рублю имел соотношение 2,8. Сегодня даже с учетом падения курс рубля приблизительно равен 4,1 тенге, что ниже исторического уровня. Таким образом, изменение в валютном регулировании – шаг в правильном направлении.

Но это еще не решение всех проблем. И чтобы избавиться от них, мы должны прежде всего упорно трудиться. Регулирование валюты не влия­ет на уменьшение разницы в производительности наших предприятий в сравнении с российскими конкурентами, а также не решает сложностей, которые мы в настоящее время испытываем с собственными сырьевыми активами из-за низкой цены на железную руду и уголь.

Ситуация на рынке остается сложной. Поскольку мы продолжаем претерпевать трудности из-за импорта стали на наш внутренний рынок из Китая и России, то должны приложить еще больше усилий для улучшения конкурентоспособности наших предприятий. Один из главных компонентов в снижении затрат – улучшение эффективности и надежности производства.

В нынешнем году мы столкну­лись с некоторыми препонами в производственном процессе. В сентябре у нас была проблема с кислородным блоком. В августе мы запустили доменную печь № 2 в работу после пожара, который произошел в июне текущего года. Теперь с тремя доменными печами в действии АО «АрселорМиттал Темиртау» достигнет уровня 3,7 млн тонн, то есть увеличит производство стали на 5,7% в сравнении с предыдущим годом. Это амбициозный план. И он требует упорного труда для предотвращения снижения выпуска продукции.

Мы улучшаем производственные процессы первого и второго переделов, оптимизируем состав шихты для агломерации, снижаем расход топлива и энергии и улучшаем качество продукции. Я уверен, что, приняв эти меры, мы вернемся к устойчивому производству.



