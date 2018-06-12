Президент аэропорта Алматы подал в отставку

11 июня 2018 года советом директоров АО "Международный аэропорт Алматы" принято решение о досрочном прекращении полномочий президента организации Айбола Бекмухамбетова в связи с его заявлением об освобождении от должности по собственному желанию, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Бекмухамбетов руководил международным аэропортом города Алматы с 2009 года.
На должность президента АО "Международный аэропорт Алматы" с 12 июня 2018 года назначен Ержанов Болат Калиевич, ранее занимавший должность исполнительного директора по организации перевозок организации.
Ержанов Болат Калиевич родился 9 декабря 1966 года в Павлодарской области, выпускник Омского летно-технического училища гражданской авиации и Ордена Ленина Академии гражданской авиации города Санкт-Петербург.
Трудовую деятельность начал в Павлодарском объединенном авиаотряде Казахского управления гражданской авиации, где проработал до 1997 года в должности заместителя начальника службы организации перевозок. С 1997 по 2003 год проработал в авиакомпании "Иртыш Авиа", ЗАО "Эйр Казахстан", с 2003 года занимал руководящие должности в международном аэропорту города Алматы. С 1 января 2010 года являлся исполнительным директором по организации перевозок организации.