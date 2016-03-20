Президент Афганистана поздравил Назарбаева с Наурызом

Президент
Дамир Айдаров
Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани поздравил своего казахстанского коллегу с предстоящим праздником Наурыз и успешным проведением внеочередных выборов в Мажилис Парламента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В телефонном разговоре Гани пожелал народу Казахстана дальнейшего процветания и благополучия.

В целом лидеры государств отметили необходимость реализации договоренностей, достигнутых по итогам первого официального визита Президента Афганистана в Казахстан в ноябре 2015 года.

Кроме того, стороны обсудили вопросы обеспечения региональной безопасности.

Нурсултан Назарбаев подтвердил готовность Казахстана продолжить усилия по восстановлению Афганистана. В этой связи стороны выразили удовлетворение уровнем взаимодействия в рамках многосторонних структур, в частности, ШОС.

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