Президент Алмазбек Атамбаев отправился на лечение в турецкую клинику

Политика
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный отпуск после того, как почувствовал недомогание во время поездки в США, передает Kazpravda.kz.

"В связи с необходимостью прохождения медицинского обследования президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный отпуск с 20 сентября 2016 года. Предположительно отпуск может продлиться до 1 октября 2016 года", – сообщили в пресс-службе главы государства.

По данным СМИ, Атамбаев был госпитализирован в одну из клиник на Эгейском побережье Турции.

Напомним, по пути из Бишкека в Нью-Йорк, где делегация Кыргызской Республики должна была принять участие в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, кыргызский лидер почувствовал недомогание. В этой связи было принято решение приземлиться в аэропорту им. Ататюрка в Стамбуле. После осмотра врачи заключили, что главе государства, жаловавшемуся на боли в груди, необходимо пройти срочное углубленное медицинское обследование. По предварительному заключению врачей, у главы государства обнаружены симптомы проблем с сердцем.

Минувшей ночью, как сообщает турецкое издание Sozcu, президента вывезли из отеля на машине скорой помощи, частный самолет Атамбаева направился в район побережья Эгейского моря.

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