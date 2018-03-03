Президент Аргентины станет крестным седьмого сына простой семьи
Аргентинская семья попросит президента Маурисио Макри стать крестным для их седьмого сына – все в соответствии с законом, действующим в стране, сообщает Life.ru со ссылкой на Clarin.
Согласно этому закону, седьмой сын в семье, где рождались только мальчики, или седьмая дочь в семье, где рождались только девочки, могут стать крестниками президента страны. Ребенок получает право на стипендию для обучения в государственных учебных заведениях, правительство спонсирует таких президентских крестников до 21 года. Это сделано из-за того, что, как правило, седьмые мальчики и седьмые девочки рождаются в бедных семьях.
Новый потенциальный крестник Маурисио Макри появился на свет в прошлую пятницу, 23 февраля. У его родителей – 27-летней Малины Миранды и 28-летнего Клаудио Самуэля – есть еще шесть сыновей.