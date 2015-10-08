Президент Аргентины "зажгла" на митинге

Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер во время политического митинга в Буэнос-Айресе выступила с танцем, который получил вирусную популярность в Интернете, передает Kazpravda.kz со ссылкой на gzaeta.com.
Сообщается, что глава Аргентины пришла на митинг, чтобы поддержать своего преемника, кандидата в президенты страны от правящей партии Даниэля Сиоли. Когда зазвучала предвыборная песня, президент начала ритмично пританцовывать, поочередно поднимать руки вверх, а также хлопать в ладоши.
Отметим, Кристина Киршнер возглавляет Аргентину с 10 декабря 2007 года. Первый тур президентских выборов, в которых участвует ее преемник, намечен на 25 октября.