Президент Чехии прилюдно сжег красные трусы

Президент Чехии Милош Земан прилюдно сжег гигантские красные трусы. Об этом сообщает Radio Praha, видео опубликовал канал POLITIKA 24 в YouTube, передает Lenta.ru.
Исподнее в 2015 году чешская арт-группа Ztohoven вывесила над резиденцией главы государства, демонстрируя свое отношение к Земану и его политике. Администрация президента выкупила его у Комитета по управлению госимуществом за одну крону.
Земан созвал журналистов в Пражском Граде, продемонстрировал трусы окружающим, после чего двое пожарных положили "артефакт" на огонь. Президент пояснил, что этим действием он хочет показать, что политику следует проводить "на основании обмена мнений, а время нижнего белья в политике закончилось".
Милош Земан известен непопулярными для западных политиков высказываниями. В свое время он заявил, что Крым принадлежит России, и он не намерен отказываться от своих слов, поскольку это его личное мнение и "извиняться тут не за что".
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