Президент дал поручения главе Счетного комитета

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталью Годунову, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе мониторинга расходования финансовых средств, выделенных на антикризисные меры в Казахстане в связи с пандемией коронавируса.
Как сообщила руководитель Счетного комитета, контроль включает два этапа. На первом совместно с министерством финансов осуществляется проверка государственных закупок и камеральный контроль. На втором этапе Счетный комитет проводит ревизию администраторов бюджетных программ во всех 17 регионах страны.
Президент поручил продолжить работу по обеспечению целевого расходования бюджетных финансовых ресурсов, направленных на здравоохранение, реализацию Дорожной карты занятости, поддержку уязвимых слоев населения, и на постоянной основе докладывать ему о результатах проверок.
Глава государства также был ознакомлен с содержанием заключения по исполнению республиканского бюджета за 2019 год. Наряду с этим Счетным комитетом впервые был проведен аудит консолидированной финансовой отчетности.
По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений.