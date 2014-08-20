Президент

Президент дал поручения новому руководству Алматинской области

Президент дал поручения новому руководству Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Главы государства. Нурсултан Назарбаев отметил, что необходимо добиться равномерного развития внутри региона.

"Если все районы области не будут в равной степени динамично развиваться, это приведет к общему снижению производства в области. Регион является дотационным, поэтому необходимо постепенно уменьшать уровень поддержки и самостоятельно находить источники пополнения бюджета", – сказал Глава государства.

Президент подчеркнул важность проведения системной работы в сфере сельского хозяйства, обратив внимание на вопросы предоставления аграриям неиспользуемых земель.

"В регионе имеется порядка полумиллиона гектаров поливных земель, что составляет 45 процентов всех поливных площадей Казахстана. На этих участках нужно собирать урожай в 10–12 раз выше обычного, у вас же получается увеличение всего в 2,5 раза. Также имеются вопросы по нерациональному использованию водных ресурсов", – сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев поручил усилить работу по таким направлениям, как водоснабжение населенных пунктов, охват дошкольным образованием, развитие туризма.

Президент Казахстана подчеркнул, что основные задачи для всех регионов – стабильность, социально-экономическое развитие и повышение благосостояния населения.

Как сообщила пресс-служба Президента, Глава государства выразил благодарность Ансару Мусаханову за проделанную работу и пожелал ему здоровья и дальнейших успехов. Представляя нового акима Алматинской области, Нурсултан Назарбаев отметил, что Амандык Баталов долгое время проработал в регионе, хорошо знает его специфику. "Следует не останавливаться, продолжать работу над дальнейшим развитием области", – сказал Президент.

Напомним, акимом Алматинской области стал Амандык Баталов, ранее занимавший должность первого заместителя главы региона. 

Популярное

Все
Бесплатное образование после армии: Минобороны подписало соглашение с вузами
Автомобиль врезался в арку в Сатпаеве: водитель сгорел заживо
Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Стрельба в Сатпаеве: задержаны участники драки
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
День библиотекаря появился в Казахстане
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Астана попала в Книгу рекордов Гиннеса
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Президент
Токаев принимает поздравления по случаю национального празд…
Президент
Касым-Жомарт Токаев принял участие в красивой церемонии под…
Президент
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанце…
Президент , Международное сотрудничество
Президент Казахстана провел встречу с президентом Европейск…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]