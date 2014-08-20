Президент дал поручения новому руководству Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Главы государства. Нурсултан Назарбаев отметил, что необходимо добиться равномерного развития внутри региона.

"Если все районы области не будут в равной степени динамично развиваться, это приведет к общему снижению производства в области. Регион является дотационным, поэтому необходимо постепенно уменьшать уровень поддержки и самостоятельно находить источники пополнения бюджета", – сказал Глава государства.

Президент подчеркнул важность проведения системной работы в сфере сельского хозяйства, обратив внимание на вопросы предоставления аграриям неиспользуемых земель.

"В регионе имеется порядка полумиллиона гектаров поливных земель, что составляет 45 процентов всех поливных площадей Казахстана. На этих участках нужно собирать урожай в 10–12 раз выше обычного, у вас же получается увеличение всего в 2,5 раза. Также имеются вопросы по нерациональному использованию водных ресурсов", – сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев поручил усилить работу по таким направлениям, как водоснабжение населенных пунктов, охват дошкольным образованием, развитие туризма.

Президент Казахстана подчеркнул, что основные задачи для всех регионов – стабильность, социально-экономическое развитие и повышение благосостояния населения.

Как сообщила пресс-служба Президента, Глава государства выразил благодарность Ансару Мусаханову за проделанную работу и пожелал ему здоровья и дальнейших успехов. Представляя нового акима Алматинской области, Нурсултан Назарбаев отметил, что Амандык Баталов долгое время проработал в регионе, хорошо знает его специфику. "Следует не останавливаться, продолжать работу над дальнейшим развитием области", – сказал Президент.

Напомним, акимом Алматинской области стал Амандык Баталов, ранее занимавший должность первого заместителя главы региона.